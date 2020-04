Ook over Olympische Spelen in 2021 bestaat nog onzekerheid

Over de Olympische Spelen in Tokio, die onlangs met een jaar werden uitgesteld, bestaat nog steeds onzekerheid. Het hoofd van de Japanse medische commissie in Tokio, Yoshitake Yokokura, vreest dat het moeilijk gaat worden. ,,Ik zeg niet dat Japan de Spelen wel of niet moet organiseren, ik vrees alleen dat het in 2021 nog heel moeilijk gaat worden’', zo zei hij tegen Japanse media.