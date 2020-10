Ook Oranje-kwelgeest Spinazzola gebruikte Atalanta als springplank

Vijf weken geleden won Italië in de Johan Cruijff Arena met 0-1 van Oranje en de speler die destijds het meest opviel bij de Azzurri was de relatief onbekende Leonardo Spinazzola. Vanavond wacht het Nederlands elftal opnieuw de taak om deze 27-jarige Italiaan te beteugelen, maar wie is hij eigenlijk?

Spinazzola wervelde op 7 september over de linkerflank en zorgde samen met Lorenzo Insigne dat de arme Hans Hateboer aan alle kanten overlopen werd. Een scenario waar bondscoach Frank de Boer, destijds nog geen eindverantwoordelijke bij Oranje, nu voor waakt. ,,We moeten zorgen dat het nu anders gaat. We moeten zorgen dat we controle krijgen en niet wéér dolende zijn”, zei De Boer gisteren. De bondscoach zegt daarvoor twee scenario’s klaar te hebben liggen om onder andere Spinazzola te beteugelen en laat zijn selectie meebeslissen welk scenario vanavond ten uitvoering moet worden gebracht.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Dat is best veel eer voor een linksback die liefst zeven keer in zijn carrière werd verhuurd en in die tijd vaak met blessures kampte. De in Forignano, in de regio Perugia geboren speler is geen natuurtalent dat zich probleemloos aandiende in de top. Juventus had hem al vroeg op de korrel en pikte hem in 2012 als talent op bij AC Siena, na eerst een huurperiode van twee jaar. Maar al snel besloot De Oude Dame om de tweebenige Spinazzola zelf te verhuren aan Empoli. Daarmee begonnen jaren van verhuurperiodes en hopen op kansen. Juventus stalde hem achtereenvolgens bij Empoli, SS Lanciano, zijn oude club AC Siena, Atalanta Bergamo, Vicenza, Perugia en opnieuw Atalanta. Pas in zijn tweede periode bij Atalanta, in het seizoen 2016/2017, gebeurde waar Spinazzola al die tijd op hoopte. Een doorbraak.

Al staat nu niemand meer te kijken van de successen van Atalanta dat vele spelers met een beperkte status laat floreren; destijds was Spinazzola als basisspeler onderdeel van het team dat vriend en vijand verraste en als vierde eindigde. Hij werd opgeroepen voor Italië en raakte geleidelijk weer in beeld bij Juventus, waar hij nog altijd onder contract stond. Punt was dat hij door Juve voor twee jaar was verhuurd. De Oude Dame wilde hem na één jaar al terughalen en dat leverde een relletje op in Italië.

Spinazzola hoopte alleen maar op begrip. ,,Terugkeren naar Juventus op mijn 24ste is het bereiken van een droom waar ik jaren naar gezocht heb, voor gevochten heb en die ik uiteindelijk heb gerealiseerd na jaren van uitleenbeurten en opofferingen”, schreef Spinazzola op Instagram. En: ,,Vraag me niet om te stoppen met dromen. Omdat er treinen zijn die misschien maar één keer voorbijkomen, waar ik alles voor doe om erop te springen.”

Volledig scherm Tweede van linksonder: Spinazzola eindelijk in actie voor Juventus. © AFP

Tot een doorbraak bij Juventus kwam het nooit. Hij debuteerde begin 2019, na zeven contractjaren in Turijn, eindelijk voor de club. In de zomer van dat jaar verkocht Juve hem voor bijna dertig miljoen euro aan AS Roma, waar hij nu wekelijks de linkerflank bestrijkt. Bijna was hij begin 2020 naar Internazionale overgestapt in een ruildeal met Matteo Politano van AS Roma. Beiden waren al medisch gekeurd, totdat Inter begon te twijfelen over het fysieke gestel van Spinazzola, aanvullende eisen stelde en uiteindelijk de stekker uit de spelersruil trok.

Zijn derde Italiaanse club in een jaar tijd werd Spinazzola afgenomen, al begreep hij niets van de twijfels over zijn fitheid. De negenvoudig international speelt nu wekelijks bij AS Roma en staat vanavond opnieuw op de linkerflank tegen Oranje. Aan De Boer om te laten zien dat zijn plannetje om hem af te stoppen, werkt.

Volledig scherm Leonardo Spinazzola in het shirt van AS Roma. © EPA