Ook olympisch en wereldkampioene Jorien ter Mors zoekt sponsoren

De 28-jarige Enschedese is op LinkedIn een zoektocht begonnen naar nieuwe geldschieters. De olympisch kampioene op de 1000 meter langebaan van Pyeongchang en wereldkampioene sprint roept op het online sociaal netwerk organisaties op zich bij haar zaakwaarnemer te melden. 'Ik ben opzoek naar een organisatie die met mij een partnerschap wil aangaan om het succes van afgelopen seizoen samen te verzilveren en een duurzame samenwerking aan te gaan voor de toekomst. Bent u, of kent u deze persoon dan kom ik graag met u in contact', aldus haar oproep op LinkedIn.