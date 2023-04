‘Ook Lionel Messi kan naar Saoedi-Arabië: Al Hilal biedt astronomisch salaris’

In navolging van Cristiano Ronaldo kan ook Lionel Messi de overstap maken naar Saoedi-Arabië. De Argentijnse topaanvaller lijkt komende zomer transfervrij te vertrekken bij Paris Saint-Germain en staat in de belangstelling van Al Hilal. Daar kan Messi een megabedrag verdienen.

Dat schrijft transferexpert Fabrizio Romano. Ook het Spaanse Marca pakt uit met het nieuws. L’Équipe meldde eerder deze week dat Paris Saint-Germain en Messi op het punt staan om uit elkaar te gaan, nadat de Argentijnse wereldkampioen werd uitgefloten door zijn eigen fans. Onder meer FC Barcelona is in de markt en hoopt op zijn komst, maar Messi zou dus ook het spoor van Ronaldo kunnen volgen.

Het bericht dat Paris Saint-Germain en Lionel Messi 'dicht bij een scheiding' zijn, brengt alle speculaties over de toekomst van de Argentijnse wereldkampioen weer op gang. Terugkeren naar FC Barcelona? Of is dat echt zo onmogelijk als het lijkt?

Al Hilal zou Messi een astronomisch salaris van 400 miljoen euro per jaar hebben geboden. Dat is aanzienlijk meer dan Ronaldo jaarlijks opstrijkt bij zijn werkgever Al-Nassr. De Portugees staat daar voor de komende tweeënhalve seizoen onder contract en ontvangt per seizoen circa 200 miljoen euro. Daarmee is hij momenteel de best betaalde sporter ter wereld.

Grote vraag is of Messi trek heeft in een avontuur in Saoedi-Arabië. Al Hilal staat op de derde plaats in de Saoedische competitie, met acht punten achterstand op koploper Al-Ittihad. Diverse media melden dat de 35-jarige Argentijn het liefst nog actief blijft in Europa, waar zijn oude liefde Barça dus een van de gegadigden is. De linkspoot staat eveneens in de belangstelling van enkele Amerikaanse clubs. Messi sprak eerder al zijn grote liefde uit voor de Verenigde Staten.

Messi, die zijn land afgelopen winter in Qatar nog aan de wereldtitel hielp, is dit seizoen uitstekend op dreef in de Ligue 1. De aanvaller was in 24 wedstrijden al dertien keer trefzeker en bereidde tevens dertien doelpunten voor. PSG is de koploper van Frankrijk, maar verloor de laatste twee competitieduels. Bovendien sneuvelde de topclub in de kwartfinales van de Champions League tegen Bayern München.