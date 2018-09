Ook Kvitova maakt status niet waar, Sjarapova wel naar laatste 16

Cilic maakt comeback compleet en plaatst zich voor vierde ronde

8:34 Marin Cilic staat in de vierde ronde van de US Open, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De voormalig kampioen in New York moest alles uit de kast halen om af te rekenen met het 19-jarige talent Alex de Minaur: 4-6 3-6 6-3 6-4 7-5