Ook komst Zirkzee en Pellè hielp niet: Parma degradeert uit Serie A

Nummer 19 Parma heeft na 34 van de 38 speelronden twintig punten en dat zijn er twaalf minder dan nummer 17 Cagliari, dat nog op een ‘veilige’ plek staat. Nummer twintig Crotone was al gedegradeerd. Omdat in Italië het onderlinge resultaat boven het doelsaldo gaat (en dit onderlinge resultaat in het voordeel van Cagliari is), kan Parma niet meer boven Cagliari eindigen.

Voormalig topclub Parma, dat een paar jaar geleden failliet werd verklaard, keerde na te zijn teruggezet naar de Serie D in 2018 terug in de Serie A. Vorig seizoen werd Parma elfde, een seizoen eerder veertiende. Parma won in 1995 en 1999 de UEFA Cup.



Parma huurde in de tweede seizoenshelft Zirkzee van Bayern München en ook Pellè kwam zijn oude club versterken. De twee aanvallers konden Parma niet helpen. De negentienjarige Zirkzee kwam door een blessure niet verder dan vier wedstrijden zonder goals en Pellè, die vanavond tegen Torino invaller was, wist in negen duels ook maar één goal te maken.