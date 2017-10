Ook KNSB maakt medailles van mobieltjes

NAC-keeper Birighitti wilde wel een muurtje: 'Maar ik denk niet dat ze me hoorden’

8:30 Het zag er niet al te best uit wat NAC-keeper Mark Birighitti deed in die fatale eerste minuut van de extra tijd in Kerkrade. Richelor Sprangers veroorzaakte – althans volgens scheidsrechter Edwin van de Graaf – een vrije trap niet ver buiten het Bredase strafschopgebied en daarna ging het mis.