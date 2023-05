Ook Italië en Kroatië maken selecties voor Nations League-eindronde in Nederland bekend

Voetbal­sters FC Twente winnen Eredivisie Cup opnieuw na spectacu­lai­re finale tegen Ajax

De voetbalsters van FC Twente hebben opnieuw de Eredivisie Cup gewonnen. De bekerwinnaar was op sportpark De Toekomst in Amsterdam met 4-3 te sterk voor landskampioen Ajax. Vorig seizoen won Twente in de finale van de Eredivisie Cup ook al van Ajax, toen met 3-2. Voor de Ajaxvrouwen is er vanavond nog wel een huldiging in Amsterdam vanwege het behaalde kampioenschap.