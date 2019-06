Ook in F1-stad Montréal draait het nu even om de Raptors

Het vierde duel in de finaleserie werd gisteren gewonnen door Toronto Raptors, dat een voorsprong nam van 3-1 op Golden State Warriors. En dat werd ook in Montréal luid gevierd in bars en op de straten. Toronto is hier maar 550 kilometer vandaan, vijf uurtjes rijden naar het westen boven Lake Ontario langs. En zonder topclub in eigen stad voelt een zege voor de Raptors ook als een zege voor Montréal. ‘Let’s go Raptors, Let’s go!’, galmde door het stampvolle twee verdiepingen tellen sportcafé La Cage, ingeklemd tussen Notre Dame en de Saint Lawrence-rivier in St. Paul Street in oud-Montréal.



De kranten staan er vol mee, hier. Taxi-chauffeurs beginnen er spontaan over en de rode shirts met ‘We The North’ zie je overal terug. Het gaat in Montréal vooralsnog niet over de kansen van Max Verstappen maar het sterke spel van smaakmaker Kawhi Leonard. Over de fysieke gelijkenissen tussen Fred VanVleet, die gisteren hevig bloedde en een tand verloor, en rapper en groot Raptors-fan Drake. En over het sterke spel van reus Serge Ibaka en de vele gemiste schoten van uittredend kampioen en Golden State-vedette Stephen Curry. Voor het eerst in de geschiedenis worden de NBA Finals in Canada beter bekeken dan de Stanley Cup-finale in het ijshockey.