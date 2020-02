Ook in Duitsland duel afgelast, kraker Bayern - Leipzig gaat nog wel door

Hofland mist opnieuw ritwinst, Sun­web-ren­ner Hindley pakt eindzege Herald Sun Tour

9:21 Moreno Hofland heeft ook in de vijfde en laatste etappe van de Herald Sun Tour net naast de ritzege gegrepen. De wielrenner van EF sprintte in Melbourne naar de derde plaats. De ritwinst was voor de Australiër Kanden Groves van Mitchelton-Scott. Die liet zijn land- en teamgenoot Dion Smith net achter zich. Hofland finishte eerder een keer als vierde en als derde.