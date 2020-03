Ook het mannentennis voor zes weken stilgelegd

,,Dit is niet een besluit dat we zomaar hebben genomen en het is een groot verlies voor de toernooi-organisaties, spelers en fans. We vinden dat we deze beslissing moesten nemen en we moeten de gezondheid en veiligheid van de tennissers, staf en publiek voorop stellen. We blijven de situatie continu monitoren en kijken ernaar uit om weer te kunnen gaan tennissen", zo laat de ATP weten in een statement.