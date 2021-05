Ook Haps en Te Vrede kiezen voor Surinaamse interlandcarrière

Haps, wiens vader uit Suriname komt, is dit seizoen zijn basisplaats verloren bij Feyenoord. Dick Advocaat geeft links achterin de voorkeur aan Tyrell Malacia. De 27-jarige Haps is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van de Rotterdammers. Eerder speelde hij bij AZ en op huurbasis bij Go Ahead Eagles. Mede door blessureleed kwam Haps nog geen volwaardig seizoen in actie bij Feyenoord. Met zijn keuze voor Suriname lijkt hij een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal, waar hij eerder van droomde, definitief uit het hoofd te zetten.