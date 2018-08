Ook doelman Subasic stopt na WK-succes als international Kroatië

Subasic ontpopte zich op het WK in Rusland tot penaltykiller. Zowel in de achtste finales tegen Denemarken als in de kwartfinale tegen Rusland sleepte hij zijn land er in de penaltyserie doorheen. Een hoofdrol in de WK-finale tegen Frankrijk, die door Kroatië met 4-2 werd verloren, bleef echter uit.