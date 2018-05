Ook derde club van Madrid viert feest: Rayo Vallecano terug naar La Liga

Rayo Vallecano degradeerde in 2016 naar het tweede niveau van Spanje, waarin het vorig seizoen teleurstellend als twaalfde eindigde. Dit seizoen presteerde Rayo onder trainer Míchel een stuk beter. Rayo stond vanaf het begin van het seizoen bij de bovenste teams, maar de verschillen in de top waren klein in de Segunda División. Met een 1-0 zege op middenmoter Lugo verzekerden Los Vallecanos zich vanavond voor eigen publiek van promotie. Alex Moreno maakte vijf minuten voor rust de enige treffer van de wedstrijd.



Vorige week verzekerde SD Huesca zich al van promotie naar La Liga, voor het eerst in de clubhistorie. Huesca verloor vanavond in eigen stadion met 0-1 van Gimnàstic de Tarragona, waardoor de titelstrijd in de Segunda División volgende week pas beslist zal worden. Rayo (76 punten) speelt dan uit bij Gimnàstic, Huesca (75 punten) uit bij Real Oviedo. Real Madrid-huurling Raúl de Tomás (23) is dit seizoen clubtopscorer bij Rayo met 24 treffers. Spits Jaime Mata (29) van Real Valladolid scoorde al 32 keer en wordt daarmee topscorer op het tweede niveau van Spanje.