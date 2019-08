Ook Dembélé valt geblesseerd weg bij Barcelona

De onvermijde­lij­ke breuk tussen Feyenoord en Van der Heijden

14:45 Hij stond mede aan de basis van het landskampioenschap in 2017, Jan-Arie van der Heijden. Maar nu is een vertrek van de centrale verdediger bij Feyenoord onvermijdelijk. De Leidenaar wil dolgraag verkassen, terwijl Het Legioen openlijk zijn ongenoegen uit over z’n eigen speler.