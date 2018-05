Ook Britse media vinden Salah de beste van Engeland

Salah werd door de zogenaamde Players Writers' Association (PWA) unaniem gekozen tot beste voetballer van de Premier League. Vorige week kozen de voetballers van de Premier League de aanvaller uit Egypte al tot de beste.



Salah is de eerste Afrikaanse voetballer die de PWA-prijs wint. Hij maakte dit seizoen al 43 treffers in alle competities. Salah bleef in de uitverkiezing Kevin De Bruyne (Manchester City) en Harry Kane (Tottenham Hotspur) voor.