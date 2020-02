Ook blikvanger Tsitsipas vroeg klaar in Rotterdam

Met de uitschakeling van Tsitsipas is het ATP-toernooi in Rotterdam al drie van de vier hoogst geplaatste tennissers kwijt na twee ronden. De Rus Daniil Medvedev, als eerste geplaatst, verloor al in de eerste ronde. De Belg David Goffin, als vierde ingeschaald, vloog er in de tweede ronde uit.



De nummer drie van de plaatsingslijst zit nog wel in het toernooi. De Fransman Gaël Monfils treft donderdag in de tweede ronde zijn landgenoot Gilles Simon.