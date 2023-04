Ooit de beste rugbyer van Nederland, nu door een gescheurde kruisband aan de zijlijn in Etten-Leur

In de herfst van zijn carrière is Rik Roovers (34) teruggekeerd in Etten-Leur. De club waar hij als jong talent tweemaal werd uitgeroepen tot landelijk rugbyer van het jaar, leunt de laatste jaren op zijn ervaring. Door een kruisbandblessure merkt Roovers dit seizoen dat hij als extra assistent-trainer beduidend minder invloed heeft dan op het veld.

,,Een belangrijke reden om terug te gaan, was natuurlijk om mijn oude clubje te helpen”, zegt Roovers. Bij RC Hilversum reeg hij de landstitels aaneen, terwijl REL (Rugbyclub Etten-Leur) juist in verval raakte.

,,Toen ik wegging, is het eigenlijk gelijk ingestort”, zegt Roovers over de toenmalig Ereklasse-club. ,,Als groep leunden we teveel op de oudere spelers en vanuit de jeugd was er niet genoeg aanwas. Daardoor ontstond er echt een gat, waardoor het niet mogelijk was om stabiel op het hoogste niveau te blijven spelen.”

Terug op het oude nest

Mede door de geboorte van zijn twee kinderen, koos Roovers ervoor om weer dicht bij huis te gaan rugbyen. Dat het dan niet meer op het hoogste niveau is, maakt voor hem niet uit. Binnen de club hebben er namelijk positieve veranderingen plaatsgevonden, vindt hij.

Quote Ik zit me nou wel eens op te eten langs de zijlijn Rik Roovers (34), REL

,,Er is echt gekozen voor de cultuur van de club. REL stond voor de keuze: Wat voor een club willen wij zijn? Willen we echt topprestaties leveren met het eerste team of willen wij een gezellige sfeer creëren, waardoor het voor iedereen op de vereniging leuker wordt om te spelen? De keuze viel op dat laatste en dat is heel aardig gelukt.”

Het heeft gezorgd voor meer aansluiting tussen de jeugd en de senioren en mede daardoor leek ook het eerste de weg omhoog weer ingeslagen te hebben. Als voormalig beste rugbyer van het land is er dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de ervaren Roovers. In het veld probeert hij de jonge spelers te sturen om zo het niveau van REL verder op te krikken. ,,Dat is de aard van het beestje. Ik vind het heel leuk om met die jonge gasten aan de slag te gaan. Ik ben hier niet meer voor mijn eigen prestaties, want ik denk dat ik dat wel genoeg heb bewezen. Nu wil ik anderen beter maken.”

Kruisbandblessure

Dit seizoen is echter alles anders. Een gescheurde kruisband houdt hem al het hele seizoen aan de kant en de clubman ondervindt aan den lijve dat je langs de zijlijn beduidend minder invloed hebt dan in het veld. Ook omdat er naast Roovers nog veel meer zware blessuregevallen zijn, wist REL dit seizoen slechts twee keer te winnen. Er zijn zelfs wedstrijden afgezegd, omdat ze de selectie niet altijd rondkrijgen.

,,Ik zit me nou wel eens op te eten langs de zijlijn", vertelt hij over zijn nieuwe rol als een soort assistent-trainer. ,,Het liefst wil je dan het veld op om te helpen, maar dat kan natuurlijk niet. Langs de lijn probeer je dan wat te sturen en aanwijzingen te geven en dan hoop je dat het wat beter gaat.”

Eindelijk staat hij nu weer af en toe op het trainingsveld, maar tot het einde van het seizoen zal Roovers zich moeten blijven schikken in zijn rol langs de zijlijn. Nu ook dat hem wel bevalt zit er misschien wel een toekomst als trainer in. ,,Ik weet niet of ik trainer van het eerste zou willen worden hoor. Maar mijn oudste zoontje is nu vijf. Als hij over een paar jaar wil gaan rugbyen zou ik het wel leuk vinden om daar wat meer bij betrokken te zijn.”