Oogziekte hindert trainer Gattuso: ‘Ben al een maand mezelf niet’

Net na 04.00 uur Tottenham-spe­ler Rose midden in de nacht aangehou­den (en weer vrijgela­ten)

13:05 2020 is niet het jaar van Danny Rose. De 30-jarige speler van Tottenham Hotspur kwam onder trainer José Mourinho niet in de plannen voor bij de Londense club en in de nacht van dinsdag op woensdag is de Engelsman ook nog eens aangehouden door de politie op verdenking van gevaarlijk rijgedrag op de A45 in Northampton.