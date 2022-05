Ooggetuige van een chaotische avond rond de Champions League-finale: ‘Nooit zoiets meegemaakt’

De belangrijkste Europese clubwedstrijd van het jaar had om 21.00 uur stipt moeten beginnen, maar op dat moment stonden er bij de poorten van Stade de France nog duizenden fans met een kaartje in de hand. En of dat nu echt was of vervalst, in beide gevallen kwamen ze er niet mee binnen. Ruim een half uur later begon de finale pas.