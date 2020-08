‘Onzichtbare’ Frenkie de Jong krijgt ervan langs én deelt uit: ‘Een schande’

Ook andere Spaanse media deden een duit in het zakje: ,,Zijn eerste seizoen is heel zwak geweest. Tegen Bayern kreeg hij het niet voor elkaar de wedstrijd te controleren. Onder Ernesto Valverde had hij het nog naar zijn zin, maar de glimlach van De Jong verdween toen Sétien het roer over nam", aldus AS . El Mundo Deportivo vult aan: ,,Een ongekende wedstrijd die volledig aan hem voorbij ging. Hij was onzichtbaar.”

Vernietigend

Overigens was De Jong zelf ook vernietigend voor het optreden van zichzelf en zijn teamgenoten. ,,We hebben bewezen dat dit team heel veel problemen heeft. Er moet heel veel veranderen, want dit is moeilijk te accepteren. Zeker voor de fans. Tegen wil ik sorry zeggen", zei de Oranje-international voor de camera's van Movistar+.



,,Het is moeilijk om meteen terug te blikken op de wedstrijd, maar iedereen heeft kunnen zien wat er is gebeurd. Het is een schande hoe wij gespeeld hebben. Een schande voor een club als Barcelona en een schande voor de spelers die wij hebben. Na een halfuur hadden zij al vier keer gescoord ofzo. Natuurlijk ben je dan teleurgesteld in de rust, maar je gelooft dat er nog een kans is. In de tweede helft waren we echter nog slechter. Pas in de slotfase besef je dan wat voor schande dit is", aldus De Jong, die net als Gerard Piqué aangaf dat er snel iets zou moeten gebeuren: ,,Ik neem hier niet de beslissingen, maar het is duidelijk dat er iets moet veranderen. Er is heel veel mis, niet één ding. Maar dat wisten we vooraf aan de wedstrijd ook al.”