Onze man in Belfast: ‘Spelers duiken na een wedstrijd de pub in’

Oranje speelt zaterdag tegen Noord-Ierland het duel dat een ticket naar het EK kan opleveren. Op het hoogste niveau van Noord-Ierland is één Nederlander actief, de 25-jarige Elvio van Overbeek. Een vraaggesprek met ‘onze man in Belfast’. ,,Voetballend is het niet heel veel.”

Quote Er zitten wel wedstrij­den tussen waar ik, als kleinste man van het veld, moet koppen op lange ballen. Elvio van Overbeek Het Noord-Ierse profvoetbal is een mengelmoes van professionele voetballers en semiprofs en alles daartussenin. Tussen de Gallaghers, Murray’s, Smiths en McCarthy’s staat Elvio van Overbeek rechtsbuiten bij Glentoran, de nummer vijf van Noord-Ierland. Opgeleid bij PSV en via Go Ahead Eagles, De Graafschap, Telstar en een stage bij het Noord-Ierse Derry City terechtgekomen bij Glentoran, bewoner van de heilige praal voor stadionfetisjisten (The Oval). Telefonisch vertelt de 25-jarige Van Overbeek over het Noord-Ierse voetbal.





Elvio, hoe is het leven in Belfast?

Elvio van Overbeek: ,,Dat verschilt niet zo veel met het leven in Nederland. Alleen bij het oversteken moet ik een beetje opletten met naar links en rechts kijken, haha. Nederlanders zijn er nauwelijks, want ik ben de enige in de competitie. Soms komen hier groundhoppers (voetballiefhebbers die zoveel mogelijk stadions bezoeken, red.), maar dat is het wel. Het voetbal is wél totaal anders. In Noord-Ierland is het veel meer fysiek. Voetballend is het niet heel veel. Het zijn veel lange ballen. Veel rennen.”

Lange ballen terwijl jij een snelle, kleine aanvaller bent. Kun je je daarmee onderscheiden of is het juist moeilijk voetballen?

,,Er zitten wel wedstrijden tussen waar ik, als kleinste man van het veld, moet koppen op lange ballen. Dan merk je wel dat ik fysiek sterker moet worden als ik stappen wil maken in het Britse voetbal. Maar met mijn snelheid en acties heb ik wel genoeg wedstrijden waarin ik me kan onderscheiden.”



In Nederland hebben we een bepaald beeld van het voetbal daar: fanatieke fans, veel ren- en vliegwerk, veel tackles en... veel drinken.

,,Onze supporters horen bij de top in Noord-Ierland, die zijn fanatiek. Het zit hier ook wel in de cultuur dat er in de spelersgroep gedronken wordt na wedstrijden. Dat is wennen. In Nederland gaat het vooral over herstellen na de wedstrijd, hier genieten ze van een biertje en hebben ze zoiets van: de volgende wedstrijd zien we dan wel weer. Onze trainer (Michael McDermott, red.) is bezig om het professioneler te maken. Maar toch, na gewonnen belangrijke wedstrijden gaan de jongens meestal naar een pub. Dan gaat de assistent-trainer gewoon mee. Even genieten.” Dan, lachend: ,,Maar nee, dat is niets voor mij.”

Volledig scherm The Oval, bekend terrein voor liefhebbers van Britse stadions en het terrein waar Elvio van Overbeek zijn minuten maakt. © Corbis News





Het verbaast me wel hoe een voetballer als jij bij Glentoran uitkomt.

,,Ik liep dus stage bij Derry (Noord-Ierse club die actief is in de Ierse competitie, red.), maar dat werd hem niet. Ze zochten iemand die er conditioneel direct klaar voor was. Via-via kwam Glentoran in beeld en toen ben ik hier gaan kijken.Het ging mij erom dat ik minuten zou kunnen maken, dat de trainer tevreden zou zijn. En dan is het de bedoeling dat ik uiteindelijk vanuit hier naar Schotland of Engeland ga. Ik speel hier nu alles en dat is het belangrijkst.”

Wat weet je van Windsor Park, waar Oranje zaterdag speelt?

,,Dat is het mooiste stadion hier. Eén waar aan vier kanten gebouwd is in plaats van twee, wat je hier meestal ziet. Linfield (bespeler van het stadion, red) is één van de beste teams. Al is Larne FC (de nummer zes, red.) ook een heel goed voetballend team. Zij spelen typisch Nederlands voetbal: alles vanuit de opbouw. Dat trekt mij echt aan.”

Ga je naar de wedstrijd zaterdag?

,,Ja, toevallig heb ik via Nathan Aké kaarten kunnen regelen. De kans dat Noord-Ierland het EK haalt, is heel klein. Ze moeten dus nog tegen Oranje en Duitsland... Dat is gewoon heel lastig. Al maakten ze het het Nederlands elftal in de Kuip heel lang moeilijk. Maar, Oranje gaat dit niet weggeven.”



