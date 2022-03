Onwennig uitzicht voor Max Verstappen: ‘Checo op pole stemt me wel positief’

Formule 1Om een bewogen weekeind af te sluiten wordt er vanavond ook nog gewoon geracet op het gevaarlijke circuit in Saoedi-Arabië. Met een Red Bull-wagen op pole, maar Max Verstappen pas achter beide Ferrari’s op P4. ,,De potentie is er, met Checo op pole, dat stemt me wel positief.”

Door Arjan Schouten



Als vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd de lichten doven boven het Djedda Corniche Circuit voor 50 rondjes van 6,1 kilometer langs de Rode Zee, wacht Max Verstappen een onwennig uitzicht. Twee rode Ferrari’s voor zijn neus en daarvoor ook nog een RB18. Die van Sergio Pérez, die in zijn 215de Formule 1-race, elf jaar na zijn debuut, voor het eerst van poleposition (een record) mag starten na de ‘beste ronde van zijn leven’.

Voor Verstappen een kleine tegenvaller, maar het resultaat op de startgrid voor Red Bull Racing als geheel mag er zeker zijn. ,,Ferrari is zo indrukwekkend begonnen, die auto is zo competitief, omdat ze heel vroeg aan dit project gestart zijn. Dus dat wij er met Sergio op pole en Max op de tweede rij nu al naast staan, na zo’n zwaar vorig seizoen, is een beloning voor het harde werk van het hele team”, meent teambaas Christian Horner. ,,Max worstelde met grip in de kwalificatie, maar is vanaf P4 ook nog steeds heel erg ‘in the mix’.”

Reken dus in Djedda net als in Bahrein maar weer op Red Bull versus Ferrari, vooralsnog hét gevecht van 2022. Mercedes is nergens, qua tempo. Lewis Hamilton haalde Q2 niet eens en overweegt zijn hele wagen te veranderen en uit de pitstraat te starten. George Russell lijkt van P6 ook geen gevaar. Dan mag er van achteruit nog eerder gekeken worden naar de coureurs van het verrassend rappe Alpine op P5 (Esteban Ocon) en Fernando Alonso (P7). Maar normaliter zal het toch vooral gaan tussen de Scuderia en de Bulls.

Vooral opletten bij de start, met vier auto’s voorop die bijzonder aan elkaar gewaagd zijn. ,,Ik had eigenlijk helemaal niet gedacht dat we de Ferrari’s in de kwalificatie al bij konden houden”, aldus polesitter Pérez. ,,We hebben daar juist wat toegegeven, ten gunste van de racepace. Alle focus lag bij ons vooraf al op de race.”

Volledig scherm Sergio Pérez start voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan vanaf pole. © Pro Shots / Michael Potts

Verstappen vertelde hetzelfde, na de kwalificatie waarin hij de grip en balans miste. ,,Checo op pole. Dat stemt me op zich wel positief, natuurlijk. De potentie is er en we hebben veel om voor te vechten als team. Qua racepace staan we er denk ik ook nog wel wat beter voor. Dan heb je een iets betere balans, omdat alles wat meer stabiliseert. In kwalificatie gaat het er echt om, om die piek uit de banden te halen.”

WK-leider Charles Leclerc gaf het eerlijk toe, die pole-ronde van Pérez had hij totaal niet meer verwacht. Ook de coureur van Ferrari blijft echter vol vertrouwen voorafgaand aan de race, waar weer duizelingwekkende snelheden gehaald gaan worden van ver boven de 300 kilometer per uur. ,,Onze racesimulatie was sterk, ik denk dat we vertrouwen mogen hebben. Al vragen de banden nog wel wat aandacht, want het lijkt alsof we hier op gebruikte banden nog wat sneller zijn dan op nieuwe.”

Carlos Sainz, startend van P3, verheugt zich vooral op een mooi gevecht van vier auto’s die in tijden niet onder hoeven te doen voor elkaar. ,,Vier auto’s binnen één á twee tienden van een seconde van elkaar. Ik denk dat het prachtig voor de Formule 1 is dat we zo dicht bij elkaar staan”, aldus de Spanjaard.