Onverslaanbaar ONI dankt het groepsgevoel: ‘Niemand kotst elkaar uit’

De machine van VV ONI dendert ook dit seizoen onverstoorbaar door. De al ruim een jaar ongeslagen formatie van trainer Frank Kusters werd vorig jaar kampioen en is dit seizoen als zaterdagderdeklasser onverslaanbaar. Alleen een wonder weerhoudt de ploeg uit 's Gravenmoer van de eerste periodetitel in 3D.

Zaterdag wacht namelijk het uitduel bij hekkensluiter Haaften. Een wedstrijd die de lijstaanvoerder met liefst acht goals mag verliezen. Dat scenario lijkt zelfs voor de meest absurdistische speelfilms te onwaarschijnlijk. Of de periodetitel eigenlijk al binnen is? ,,Dat kun je wel stellen", vindt aanvaller Sander de Bont. De 32-jarige topschutter, in zeven wedstrijden al goed voor twaalf goals, weet wel waarom er ook in 3D geen maat staat op ONI. ,,We hebben vorig seizoen zo'n kwaliteitsimpuls gekregen dankzij vier nieuwe jongens van Dongen. Dat viertal en een goede groep daarachter, zorgt ervoor dat we eigenlijk door de derde klasse fietsen.”

Wat volgens De Bont ook debet is aan het succesverhaal van ONI, is de gemoedelijkheid binnen de selectie. ,,Het groepsgevoel is echt goed. Elke donderdagavond is het gezellig en drinken we een biertje. Niemand kotst elkaar uit, ik weet dat het bij sommige andere ploegen wel anders is. "

Verbluffende statistieken

Wie de cijfers van ONI erbij pakt, ziet dat de mannen van trainer Frank Kusters verbluffende statistieken op de mat leggen. Al 32 (!) competitieduels hebben de spelers in het oranje-blauw niet verloren. De laatste keer dat ONI aan de verkeerde kant van het scorebord stond, was op 22 september 2018. De Bont weet de details van die dag nog wel. ,,Dat was de eerste competitiewedstrijd van vorig seizoen, uit tegen DOSKO. We verloren met 3-2. Daarna is het allemaal gaan rollen en zijn we nooit meer gestopt.”

Volledig scherm Vorig seizoen was het ook louter zonneschijn in 's Gravenboer. Toen werd ONI afgetekend kampioen in de vierde klasse. Alleen het eerste competitieduel werd verloren. © Pix4Profs / Joris Knapen

ONI kwam de mislukte seizoensouverture ruimschoots te boven. 32 verliesloze zaterdagen later is de club een kampioenschap en een - bijna zekere - periodetitel rijker. ,,Op het moment dat er zoveel kwaliteit vanuit Dongen komt, verwachten veel mensen dat je een gooi naar de titel kan doen. Zelf was ik voor aanvang van de derde klasse wat sceptisch, maar ik denk dat het ook op dit niveau moet lukken", aldus De Bont.

Ziet de spits het dan na zeven wedstrijden al niet meer misgaan? ,,Wij zijn zelf onze grootste tegenstander. Natuurlijk zijn er meer teams die goed kunnen voetballen, maar als we onverhoopt een keer verliezen, komt het omdat wij toevallig een slechte dag hebben. En niet omdat de tegenstander voetballend beter was. Tot nog toe klopt het allemaal bij ons.”