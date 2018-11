Ontwerper geel Braziliaans shirt overleden

De Brazilianen voetbalden in het verre verleden in witte shirts. De nationale bond schreef begin jaren vijftig, na het WK in eigen land waarin Brazilië net naast de wereldtitel greep, een ontwerpwedstrijd uit. De enige eis was dat het tenue de kleuren geel, groen, blauw en wit uit de Braziliaanse vlag zou bevatten. Garcia Schlee won de wedstrijd met zijn gele ontwerp met groene accenten, voorzien van een blauwe broek.

,,De vraag was welke kleur kenmerkend was voor Brazilianen”, vertelde hij enkele jaren geleden in een interview. ,,Dat moest natuurlijk een combinatie van geel en groen zijn. Ik koos voor geel, want met groen zouden we niet kanaries zijn geweest, maar papegaaien.” Het Braziliaanse elftal werd in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002 wereldkampioen in het gele shirt. De bijnaam van de ploeg is ‘Goddelijke Kanaries’.