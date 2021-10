Er werden Kamervragen gesteld nadat Johan Cruijff voor zes miljoen gulden van Ajax naar FC Barcelona was verkast, er ontstond ophef toen Real Madrid in 2000 zestig miljoen euro betaalde om Luis Figo los te weken en ongeloof toen diezelfde Madrilenen de grens van honderd miljoen euro slechtten voor de komst van Gareth Bale in 2013. Waar de wereld acht jaar geleden op zijn kop stond na de astronomische transfersom die voor de Welshman werd betaald, geldt dat soort bedragen inmiddels als doorsnee. Inmiddels is Bale, van wie werd gedacht dat hij voor altijd de recordtransfer zou blijven, gezakt naar plek elf in het absurde transferklassement.