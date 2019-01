Ontsnappingen, slijtageslagen en Nederlanders op dag 4

Door Rik Spekenbrink

Raonic wint ‘battle van de beukers’

De één sloeg 66 winners, de ander 84. Stan Wawrinka en Milos Raonic maakten een heerlijk wedstrijdje hardslaan voor gevorderden van hun tweederondepartij. Vier sets, vier tiebreaks, Raonic trok aan het langste eind: 6-7, 7-6, 7-6, 7-6. Een partij van hoog niveau, waarbij de winners het aantal fouten ruimschoots overtrof. Raonic, sinds vorig jaar gecoacht door Goran Ivanisevic, had in de eerste ronde al overtuigd door Nick Kyrgios eenvoudig opzij te zetten. Nu ging oud-winnaar Wawrinka (2014).

Nishikori: de koning van de beslissende set

Volledig scherm Kei Nishikori. © AP Geen speler uit de ‘open era’ van het tennis (1968) won vaker een beslissende derde of vijfde set dan Kei Nishikori. Nee, ook Roger Federer niet, of Novak Djokovic, John McEnroe of wie dan ook. Toch leek de Japanner er tegen Ivo Karlovic af te gaan in de supertiebreak van de vijfde set. Die wordt op deze Australian Open voor het eerst gespeeld bij 6-6 in de laatste set. De reus uit Kroatië kwam op 7-6 en mocht zelf twee keer serveren. Normaal gesproken betekent dat 9-6, Karlovic had al 59 aces geslagen in de partij. Maar hij verloor beide punten op eigen opslag en zag Nishikori met 10-7 winnen. Hij heeft nu 126 beslissende sets gewonnen in zijn carrière en 40 verloren. Dat komt neer op een winstpercentage van 75,9.

Halep worstelt, ‘Sister Act deel 31’ blijft mogelijk

Volledig scherm Venus Williams. © EPA Simona Halep is nog niet in topvorm. De nummer 1 van de wereld moest net als in haar eerste ronde diep gaan om de winst veilig te stellen. De Amerikaanse Sofia Kenin leek op 4-3 in de derde set zelfs te gaan winnen, maar de Roemeense bleek taai: 6-3, 6-7, 6-4.



Ook Venus Williams had drie sets nodig om de derde ronde te bereiken. De Française Alizé Cornet bood vooral in de tweede set goed tegenstand, maar daarna was het ook meteen klaar: 6-3, 4-6, 6-0. Daarmee blijft een 31ste editie van de ‘Sister Act’ mogelijk. Serena Williams won in de Australische avond ook. Eugenie Bouchard kon geen partij bieden: twee keer 6-2. In de derde ronde, zaterdag, is het Venus Williams tegen Halep. Als de Amerikaanse wint, treft ze ongetwijfeld haar jongere zus in de vierde ronde.

Nederlander Wesley Koolhof klopt Lleyton Hewitt

Lang niet iedere tennisser kan zeggen dat hij van Lleyton Hewitt heeft gewonnen. Wesley Koolhof wel. Met zijn Nieuw-Zeelandse partner Marcus Daniell klopte hij in het dubbelspel Hewitt en John Patrick Smith, in drie sets. Koolhof, zoon van oud-voetballer en trainer Jurrie, won al een toernooi met Daniel in dit prille tennisseizoen.



Over Hewitt, voormalig nummer 1 van de wereld en tweevoudig grand slam-winnaar, was afgelopen dagen veel te doen in Australië. Een aantal spelers, Bernard Tomic voorop, vindt dat Hewitt te veel petten op heeft en zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling. Hij kan er nu één, die van dubbelspeler, afzetten.

Demi Schuurs verliest van oude maatje

Een pikante loting in het vrouwendubbel. Demi Schuurs, vorig jaar bijzonder succesvol met Elise Mertens naast zich, stond nu tegenover de Belgische. Ze heeft in de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands, de ‘Lady Gaga van het tennis’, een nieuwe partner gevonden. Eén die haar prioriteit wel bij het dubbelspel heeft liggen. En die weet wat het is om een grand slam te winnen. Maar in de eerste ronde van de Australian Open ging het mis. Uitgerekend Mertens, spelend met Aryna Sabalenka, was in een heerlijke partij vol fijne rally’s te sterk.

Ozzy’s stunten

De Australiërs hebben wel eens minder te juichen gehad op ‘hun’ grand slam. De één na de ander haalt de derde ronde. Nick Kyrgios, Bernard Tomic en Thanasis Kokkinakis sneuvelden in de eerste ronde, maar de rest doet het zeer goed. De mooiste zege was van Alex Bolt. Hij klopte de Fransman Gilles Simon in vijf sets en deed baan 3 schudden op zijn grondvesten. Even daarvoor had de 19-jarige Alexei Popyrin al voor een verrassing gezorgd door de als achtste geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem uit te schakelen. Die gaf bij een 2-0 achterstand in sets en 2-0 in de derde set op.