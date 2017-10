Ontroerend: jonge fan doneert gevonden 5 pond aan miljoenenclub

Adam vond het biljet in het stadion waar hij getuige was van de verrassende zege (2-1) van zijn favoriete club. Hij gaf het aan zijn vader omdat 'we niet mogen houden wat niet van ons is', legt de jonge voetbalfan wijs uit in een begeleidende brief.



,,Zou u aan meneer Wagner kunnen vragen of Aaron Mooy het geld mag houden?", vraagt Adam in zijn aan commercieel directeur Sean Jarvis gerichte brief. Meneer Wagner is David Wagner, de Duitse manager van de Terriers.



De vader van Adam legde later aan BBC Radio 5 uit dat zijn zoon het geld in eerste instantie wilde gebruiken om het transferbudget van de club te spekken.



Huddersfield Town, waar de Nederlander Rajiv van La Parra onder contract staat, werkt dit seizoen met een begroting van 135 miljoen euro. In Nederland heeft Ajax met 80 miljoen euro het meest te besteden.