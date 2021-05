Ontketende Michael van Gerwen slaat genadeloos hard toe in Premier League Darts

Michael van Gerwen heeft in de tiende speelronde van de Premier League Darts goede zaken gedaan. De drievoudig wereldkampioen was tegen de gedeeld koploper Dimitri van den Bergh uitstekend op dreef en pakte dankzij een 8-3 overwinning twee kostbare punten.

,,Deze overwinning is vier punten waard. Dit is heel belangrijk voor mij", liet Van Gerwen vanuit Engeland weten. ,,Dat ik dan ook dit keer laten zien, doet me goed en geeft me veel vertrouwen.”

Programma & stand

De beslissende fase in de Premier League Darts is aangebroken. Tegen wie en wanneer neemt Michael van Gerwen het nog op? Bekijk hier het volledige programma en de stand. Van Gerwen kende in Milton Keynes een vliegende start. De huidige nummer 3 van de wereld plaatste in de eerste vijf legs drie breaks via puike finishes van 126, 123 en 91. Zo stond er in rap tempo een 5-0 tussenstand in zijn voordeel op het scorebord. Die comfortabele marge gaf hij niet meer uit handen.

Van den Bergh speelde overigens zeker niet slecht, maar Van Gerwen was dit keer gewoonweg dodelijk op zijn dubbels. Na acht legs lag gooide ‘Dancing Dimi’ zelfs met 110 tegenover 106 een hoger gemiddelde dan Van Gerwen, maar toch keek de Belg tegen een 2-6 achterstand aan.

Na drie opeenvolgende gewonnen legs stopte Mighty Mike op tijd de opmars van Van den Bergh. Van Gerwen zette vervolgens de turbo aan en noteerde een gemiddelde score van 109,96, waar Van den Bergh iets terugzakte naar 106,78. Dat leverde hem de noodzakelijke 8-3 zege op. ,,Fijn dat ik laat zien dat ik dit ook nog kan", stelde Van Gerwen over zijn finishpercentage van 80 procent. ,,Als je kop goed staat en het zit een keer mee met een mooie finish, én dat laatste was vandaag met een 126-finish, dan zet je direct de toon.”

Voor Van Gerwen is het nu vooral zaak deze lijn door te trekken. In het eerste deel van de Premier League behaalde hij immers nog wisselvallige resultaten. Zo won hij vier keer, speelde driemaal gelijk en verloor twee keer. Dat leverde hem elf punten op. Dankzij de volle buit tegen Van den Bergh komt hij nu weer op gelijke hoogte met de Belg en blijft daardoor in de top-3 van de ranglijst.

Vijf eindzeges Van Gerwen

Met uitzondering van vorig jaar bewaart Van Gerwen in elk geval goede herinneringen aan de prestigieuze competitie. Sinds zijn eerste deelname in 2013 eindigde hij tot en met 2019 telkens als eerste in de reguliere competitie en won de Premier League liefst vijf keer. In de corona-editie van 2020 viel hij echter verrassend buiten de top 4 en reikte voor het eerst niet tot de finaleronde.

Michael van Gerwen

Van Gerwen mag morgenavond in Milton Keynes meteen weer aan de bak. De 32-jarige Vlijmenaar treft dan Jonny Clayton. Vervolgens sluit hij op vrijdag de driedaagse sessie af tegen James Wade. De Premier League wordt daarna op maandag 24 mei weer hervat met vier opeenvolgende speelronden. Vervolgens strijdt de top 4 op vrijdag 28 mei voor de eindzege en de hoofdprijs van 250.000 Britse ponden.

Uitslagen 10e speelronde

• Jonny Clayton - James Wade 8-5

• José de Sousa - Gary Anderson 8-3

• Dimitri van den Bergh - Michael van Gerwen 3-8

• Peter Wright - Nathan Aspinall

