Ontketende De Zwaan na thriller tegen Chisnall bij laatste 16: ‘Echt geweldig’

COLUMN Volksver­maak: klappen of klappertan­den

15:21 Wat is erger, klappen of klappertanden? De klappen die Rico Verhoeven en Badr Hari zaterdagavond aan elkaar zouden uitdelen, trokken tienduizenden naar de Gelredome in Arnhem en miljoenen naar hun televisiescherm. Mannen die in hun oerdrang om te overleven spreken met vuisten en voeten, dát willen we zien.