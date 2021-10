Ontketende Clayton sloopt wereldkampioen en wint World Grand Prix

Clayton vloog uit de startblokken in de Morningside Arena in Leicester en nam vlotjes een 2-0 voorsprong in sets. In de derde set drukte de 47-jarige Brit het gaspedaal zelfs nog dieper in door op spectaculaire wijze twee achtereenvolgende legs binnen te halen met respectievelijk een 170-finish en een 164-finish.



De wereldkampioen wist zich nog even op te richten door terug te komen tot 3-1, maar daarna voerde zijn opponent weer het hoogste woord. Met een fraaie 116-finish maakte Clayton het karwei af. Zijn gemiddelde was met 94,44 per drie pijlen bijna twee punten hoger dan de 92,47 van de 36-jarige Price. Bij de World Grand Prix moeten darters hun legs beginnen én eindigen met een dubbel.