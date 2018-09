Ontketende Belgen jagen in IJsland op doelsaldo van +100

Nations LeagueMoet IJsland na de 6-0 nederlaag tegen Zwitserland vanavond (20.45 uur) opnieuw vrezen voor een pak slag in de Nations League? Daar lijkt het wel op, want tegenstander België is on fire .

Geen land in Europa scoorde dit kalenderjaar vaker dan België (zie kader). De 0-4 oefenzege vorige week in Schotland bracht de teller voor de ploeg van bondscoach Roberto Martinez op 31. Dat zijn cijfers waar zelfs wereldkampioen Frankrijk (tweede met 27 goals) niet aan kan tippen. Om over Nederland, dat net als Duitsland in 2018 slechts acht keer scoorde, maar te zwijgen.



Wat goals betreft zijn de Belgen bezig aan een opmerkelijke opmars. Het Laatste Nieuws becijferde deze week dat de Rode Duivels in vierenhalf jaar tijd hun doelsaldo hebben opgekrikt van -2 naar +99. Een overwinning vanavond en België heeft een voordelig saldo van +100. In 772 interlands werd 1.349 keer gescoord en moesten 1.250 tegengoals worden geïncasseerd.

Een 5-1 zege op Luxemburg op 26 mei 2014 bezorgde België voor het eerst in 106 (!) jaar een positief doelsaldo. Maar sindsdien ging het dus hard. In de laatste 59 interlands werd door onze zuiderburen maar liefst 150 keer gescoord. Het vaakst door Romelu Lukaku, die in de afgelopen vierenhalf jaar 36 doelpunten voor zijn rekening nam. Eden Hazard was in die periode goed voor 21 goals, Dries Mertens maakte er 13.

Met tien treffers is Lukaku ook de meest trefzekere Belg van 2018. Eden Hazard en Michy Batshuayi scoorden dit jaar allebei vijf keer. Het trefzekere drietal was afgelopen vrijdag in Glasgow verantwoordelijk voor de eenvoudige 0-4 zege op Schotland.

Bekijk hieronder de samenvatting van België tegen Schotland:

IJsland, dat onder de nieuwe bondscoach Erik Hamrén zaterdag in Zwitserland dramatisch begon aan de Nations League, kan zijn borst natmaken. Het land verloor bovendien al zijn voorgaande negen duels met België (doelsaldo 32-6).



Ondanks al die voordelige statistieken rekent de nummer drie van het afgelopen WK zich niet rijk. ,,We kennen IJsland goed genoeg om te weten dat ze een offday hadden’’, sprak de Belgische ex-Ajacied Toby Alderweireld in de aanloop naar de wedstrijd in Reykjavik. ,,In eigen huis zijn ze erg moeilijk te kloppen. Ze hebben ook al gewonnen tegen grote voetballanden. Het is wel duidelijk dat ze zaterdag niet in normale doen waren.’’

Productiefste landen in 2018

Bekijk hier de afstraffing van IJsland tegen Zwitserland:

Volledig scherm Eden Hazard (r) is na Lukaku de meest trefzekere Belg. Michy Batshuayi (l) schoot ook al tien keer raak voor de Rode Duivels. © AFP