Ontketend Bayern München walst met De Ligt, Gravenberch en Mazraoui over Tsjechen heen

Bayern München heeft ook de derde groepswedstrijd in de Champions League in een zege omgezet. De Duitsers wonnen, met ex-Ajacieden Mathijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui in de basis, thuis met groot vertoon van macht met 5-0 van Viktoria Pilzen.

Bayern kende een uitstekende start en stond na 21 minuten spelen al op 3-0. De defensie van de Tsjechen gaf de aanvallers van de Duitsers veel te veel ruimte en daar wisten ze wel raad mee. Leroy Sané, Serge Gnabry en Sadio Mané tekenden voor de treffers. Dat het daar tot aan het rustsignaal bij bleef, was een klein wonder. Kansen waren er genoeg van Bayern, maar, mede doordat de VAR ingreep bij een treffer van Jamal Musiala, gescoord werd er niet meer.

Lees ook Bekijk hier alle goals uit de Champions League

Na rust ging de Duitse recordkampioen vrolijk verder met aanvallen en Sané tekende al snel voor zijn tweede treffer van de avond. Invaller Eric Maxim Choupo-Moting tekende vervolgens nog binnen het uur voor de 5-0. Daarna ging het tempo wat uit de wedstrijd, maar alsnog had de ploeg van trainer Julian Nagelsmann de score verder op kunnen voeren.

Bekijk hieronder de 3-0 van Sadio Mané:

Bij de Duitsers ontbraken Joshua Kimmich en Thomas Müller, die zaterdag positief hadden getest op het coronavirus.

De stand

Bayern gaat in groep C met negen punten uit drie wedstrijden ruim aan de leiding. Achtervolgers FC Barcelona en Inter staan op drie punten en treffen elkaar vanavond in Milaan. Volg dat duel hier live.

Olympique Marseille klopt Sporting na vertraging

Olympique Marseille heeft zijn eerste overwinning binnen in de groepsfase van de Champions League. De Franse club won in eigen huis met 4-1 van Sporting Portugal.

Het duel in de Orange Vélodrome begon 20 minuten te laat omdat de spelersbus van Sporting vanwege files laat was gearriveerd in het stadion. Het begin van de Portugezen, waar Jeremiah St. Juste een basisplaats had, was desondanks stormachtig. Francisco Trincão kreeg de bal al in de 1e minuut, speelde zich goed vrij en schoot de openingstreffer binnen.

Volledig scherm Antonio Adán moet van het veld. © AFP

Baaldag voor doelman Antonio Adán

Marseille kwam via Alexis Sánchez al snel weer op gelijke hoogte. Na een terugspeelbal schoot doelman Antonio Adán de bal tegen de Chileen aan en die verdween zo in het doel. Drie minuten later stonden de Fransen zelfs op voorsprong. Op een lange pass van Jonathan Clauss kopte Amine Harit hard binnen.

Voor doelman Adán werd het nog erger. Hij kwam zes minuten later te ver uit zijn doel en stopte de bal met de hand. De Spanjaard kon meteen vertrekken met rood. Zijn vervanger Franco Israel kreeg enkele minuten later het derde doelpunt van Olympique tegen. Leonardo Balerdi kopte de bal binnen uit een corner van Harit.

Marseille staat na drie wedstrijden op 3 punten. Sporting dat al 6 punten had uit de eerste twee duels, blijft aan de leiding. Eintracht Frankfurt speelt in dezelfde groep nog tegen Tottenham Hotspur.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.