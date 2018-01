Ontgoochelde Zidane: Mijn slechtste moment als coach

De Spaanse kampioen en titelhouder in de Champions League verloor woensdagavond voor eigen publiek met 2-1, nadat het uit nog met 1-0 had gewonnen van Leganés. Op basis van de gemaakte uitdoelpunten knikkerde de kleine club uit de buurt van Madrid het grote Real uit de beker. ,,Om zo te beginnen aan de wedstrijd is onbegrijpelijk'', zei Zidane. ,,Daar ben ik echt boos om, ik heb geen idee hoe dat kwam. Maar ik ben verantwoordelijk en moet met oplossingen komen. Ik heb geen spijt van mijn keuzes in de wedstrijd."



Zidane erkent dat zijn toekomst afhangt van de prestaties van Real Madrid in de Champions League. In de achtste finales treft zijn ploeg Paris Saint-Germain. ,,Het is duidelijk dat nu alles daar van afhangt. We moeten verder komen en constanter presteren. Ik zal daar voor blijven vechten."