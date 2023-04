Ontgoochelde bakkenist zit volledig in de put na zware blessure: ‘Ik ben bang dat het seizoen voor mij al voorbij is’

De klap met het zijspan in Spanje dreunt weken later nog na. Het crossseizoen voor bakkenist Lars de Laat (23) uit Wagenberg zit erop, nog voordat het goed en wel begonnen is. ,,De tranen liepen over de wangen van de pijn. En ik huil nóóit. Toen wist ik gelijk dat het foute boel was.”

Voor iemand die niet stil kan zitten, zijn het zware tijden. Het grootste deel van de dag moet Lars de Laat met zijn rechtervoet omhoog zitten. De uitslag van de CT-scan leek positief uit te pakken. De enkel en de hiel blijken niet gebroken, ‘alleen’ zwaar gekneusd. ,,Maar de arts zei er direct bij: de herstelperiode is sowieso even lang als bij een breuk, misschien wel langer. En van een kneuzing heb je veel meer pijn.” Wat hij nog het ergste vindt: ,,Ik lig er sowieso twaalf weken uit. Ik ben bang dat het seizoen voor mij al voorbij is.”

Het WK zijspancross was amper begonnen toen het noodlot toesloeg voor de bakkenist uit Wagenberg. ,,Dan rijd je 2000 kilometer naar Spanje en na drie rondjes tijdtraining konden we weer naar huis”, treurt stuurman Ijen Kops uit Schaijk. En met gevoel voor understatement: ,,Nee, dit was niet fijn.”

Quote In de pitstraat hebben ze mijn laars uitgedaan en geprobeerd mijn voet te koelen. Toen kermde ik nog harder van de pijn Lars de Laat

Je zou het een race-ongeluk kunnen noemen, maar er was niet eens sprake van een crash op circuit van Talavera de la Reina. Hooguit van een onzachte landing. Kops: ,,Er zitten drie tafelbulten in dat circuit. De eerste sprongen we, de tweede niet en de derde weer wel. Het was een harde landing. Bij de eerstvolgende bocht riep Lars dat wij uit de baan moesten, omdat het gruwelijk zeer deed.” De Laat: ,,In de pitstraat hebben ze mijn laars uitgedaan en geprobeerd mijn voet te koelen. Toen kermde ik nog harder van de pijn. De enkel zag ook al blauw.”

Spaanse pijnstillers

Door de zwelling konden foto’s in een Spaans ziekenhuis geen uitsluitsel geven over de aard en ernst van de blessure. ,,Ik ben met Spaanse pijnstillers twee dagen later naar huis gevlogen. Ook hier in het ziekenhuis konden ze niet goed zien op foto’s wat er aan de hand was. Vandaar die scan. Ik moest wel vijf dagen wachten op de uitslag. Ondertussen hebben ze de blessure behandeld als afgescheurde enkelbanden en goed in het verband gezet tegen de zwelling.”

Ijen Kops (links) en Lars de Laat toen ze nog optimistisch vooruitkeken naar de start van het WK zijspancross.

Het gips is intussen vervangen door een soort brace. ,,Mijn voet is na weken nog blauw. Ik kan er niet op staan. Van werken komt zo ook niets”, zegt De Laat, die timmerman is. ,,Over een paar weken mag ik beginnen met fysiotherapie. Tot nu toe is er nog geen licht aan het einde van de tunnel. Dit is een zure appel om doorheen te bijten.”

Hereniging

De Laat en Kops waren juist vol ambities begonnen na hun hereniging. In 2019 hielp de Wagenberger als invaller-bakkenist de Schaijkse stuurman aan de Nederlandse titel. Daarna gingen de twee ‘Brabantse broekies’ elk hun eigen weg in de zijspancross, met andere partners. De Laat hield twee jaar geleden de sport zelfs voor gezien. Hij gooide zijn ziel en zaligheid in de verbouwing thuis bij zijn ouders in Wagenberg. ,,Het was ook de coronatijd. Op een gegeven moment heeft ons pap, die zelf altijd heeft gecrost, me een keer meegenomen naar de training en zijn we samen gaan rijden. Zo ben ik weer gemotiveerd geraakt om met Ijen te crossen.”

Quote De laatste goede linkse bakkenist uit Nederland had ik er nu instaan, maar die is maanden uitgescha­keld Ijen Kops

Top tien was het ambitieuze doel voor dit WK-seizoen en top 5 in het open Nederlands kampioenschap. Alle plannen kunnen de prullenbak in. Voor Kops wordt het een hele toer om nog een vervanger te vinden voor De Laat, want ‘linkse’ bakkenisten zijn schaars in de zijspancross. Rechts is de standaard. Zijn vorige sidekicks, vooral Britten, hebben een andere partner gevonden of zijn gewoon niet goed (lees: fit) genoeg volgens de Kops-norm. ,,De laatste goede linkse bakkenist uit Nederland had ik er nu instaan, maar die is maanden uitgeschakeld. Switchen naar een zijspan met een rechterbak, zie ik niet zitten. Dat moet ik dan weer leren en het niveau zal flink naar beneden gaan. Het is dan maar de vraag welke rechtse bakkenist in wil stappen. Dit is een flinke tegenslag. Al de zoveelste. Nee, op het moment is het niet zo gezellig bij ons.”