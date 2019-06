Ontevreden Robin Haase stapt uit spelersraad ATP

LIVE | Leeuwinnen met fitte Martens in basis tegen Italië

13:43 De Nederlandse voetbalsters strijden vanmiddag in Valenciennes niet alleen om een plek in de halve finales van het WK, maar ook om kwalificatie voor de Olympische Spelen. Bij winst op Italië plaatst de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zich voor Tokio 2020. Dat zou voor de voetbalsters, kampioen van Europa, wéér een unieke prestatie betekenen na de eerste WK-kwartfinale in de historie. Mis niets in dit liveblog.