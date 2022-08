Ontevreden Botic van de Zandschulp blijft toch in de Verenigde Staten

De 26-jarige Van de Zandschulp gaf dinsdag na zijn nederlaag tegen Daniil Medvedev aan te twijfelen over zijn deelname in Winston-Salem. De beste tennisser van Nederland, niet helemaal tevreden over zijn vorm van de afgelopen weken, overwoog zelfs om huiswaarts te keren. Direct doorreizen naar New York, waar over anderhalve week de US Open begint, was ook een optie.