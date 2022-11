Onklopbare Max Verstappen krijgt in sprintrace stevige wake-up call: 'We hebben echt wel een probleem’

Hakan Patan is gelukkig onder de vleugels van zijn zwager bij ambitieus vrienden­team Rimboe

Hij was een toptalent in de zaal, speelde in de jeugd bij RBC en NAC en droomde lang van een carrière als profvoetballer. Maar inmiddels heeft Hakan Patan (26) zijn plek gevonden bij Rimboe uit Wouwse Plantage, de trotse koploper en kampioenskandidaat in de vierde klasse. ,,Het is hier super leuk, de sfeer is top.”

11 november