Onhandig: ook Sergio Ramos ‘liket’ kritische Instagram-post

Sergio Ramos kreeg afgelopen weekend 5-1 klop met Real Madrid van Barcelona. Tot grote ergernis van iemand die zich op Instagram ‘Sergio_Ramos_Idol’ noemt. Die naam laat weinig aan de verbeelding over: de fan in kwestie is idolaat van Sergio Ramos en spuugde zijn gal over de selectie van Real Madrid na de zeperd in ‘El Clásico’. Hij noemde Marcelo en Sergio Ramos de enige spelers die iets deden en ging verder het complete elftal af (zie vertaling hieronder).



Uiteraard kunnen fans hun ongenoegen uiten op social media, maar de Spaanse krant AS merkte op dat Sergio Ramos zelf het bericht heeft geliket. Niet zo handig dus... Een voorspellende gave heeft de fan in elk geval wel. Coach Julen Lopetegui is inmiddels ontslagen.



Toch is Ramos niet de enige die in de Instagram-val trapt. Begin oktober maakte Manchester United-aanvoerder Antonio Valencia dezelfde fout toen hij een bericht had geliket waarin een fan van United het ontslag van José Mourinho had geopperd. Valencia bood vervolgens zijn excuses aan en stelde de tekst niet gelezen te hebben. Weet Ramos een beter excuus te vinden?



Vertaling Instagram-post:

,,Oké, genoeg is genoeg. Wat was dit? Herinneren jullie welk shirt je draagt? Waarom is Courtois onze doelman? Weet hij überhaupt dat hij doelman is? Nutteloos. Verschrikkelijke defensie: Nacho’s slechtste optreden ooit, Varane weet niet meer wat hij moet doen sinds hij wereldkampioen is. Marcelo en Ramos zijn de enige die iets deden, ondanks dat zij ook fouten maakten. Middenveld? Was er niet. Aanval? Niet gezien. Coach? Wordt ontslagen. Deze hele situatie is ontstaan, omdat de spelers zonder motivatie spelen, zonder de wil om te winnen. Ze rennen maar wat rond op dat veld. Ik stop hier maar mee, want als ik alle problemen van dit team moet benoemen, wordt het een heel lang verhaal.”