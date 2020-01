Ongelukkige Oosterhoutse doelvrouw Vreugdenhil laat contract bij Spaanse topclub Valencia ontbinden

In goed overleg zijn beide partijen uit elkaar gegaan, meldt het management van de keepster. In Valencia raakte Vreugdenhil de laatste tijd het geluk kwijt. ,,Ik was al enige tijd niet gelukkig en dan moet je keuzes maken. Mijn persoonlijke geluk staat altijd voorop.”

Sinds juli 2017 stond Vreugdenhil al onder de lat in de sinaasappelstad. Mede daardoor kwam ze in de kijker van Oranje. Vreugdenhil werd afgelopen zomer zelfs geselecteerd voor het WK , maar viel af na de bekendmaking van de definitieve selectie. Dat kwam hard aan, gaf ze destijds aan. ,,Daar speel je het hele jaar voor, dus ik was er dolgraag bij geweest. Zij kunnen op het hoogste podium acteren en ik sta daar niet.”

Tokio op het spel gezet

De laatste interlands, in november, was Vreugdenhil echter wél van de partij bij de Leeuwinnen. In de selectie van bondscoach Sarina Wiegman leek de doelvrouw een plaatsje te veroveren voor de aanstaande Olympische Spelen in Tokio. In dat kader is de move opvallend en zet de nu clubloze Vreugdenhil mogelijk haar deelname aan dat toernooi op het spel.