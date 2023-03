Ongelukkige fout Denzel Dumfries leidt pijnlijke nederlaag Internazionale in

Dumfries begon nog op de bank (hij viel na 66 minuten in) in een wedstrijd waarin drie strafschoppen gegeven werden. Inter mocht na een kwartier voor het eerst aanleggen. Lautaro Martínez ging vol vertrouwen achter de bal staan, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Spezia-doelman Bartlomiej Dragowski.

De misser was extra pijnlijk omdat Spezia later in de wedstrijd via Daniel Maldini op voorsprong kwam. De van AC Milan gehuurde middenvelder scoorde op aangeven van M’Bala Nzola. Inter moest in de achtervolging.