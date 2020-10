Ongeloof bij FC Kopenhagen: bizarre eigen goal betekent Europese uitschakeling

De spelers van FC Kopenhagen kunnen nauwelijks geloven wat er na twintig minuten gebeurt in het play-offduel met Rijeka om een plek in de groepsfase van de Europa League. Franko Andrijasevic gaat in zijn eentje Kopenhagen-verdediger Ragnar Sigurdsson af. Een andere verdediger, Victor Nelsson, probeert Andrijasevic bij te benen. Net als Nelsson de Kroaat bijna te pakken heeft, zet Sigurdsson een tackle in. Hij tackelt echter niet Andrijasevic, maar zijn ploeggenoot.



Het zit FC Kopenhagen vervolgens ook allesbehalve mee. Andrijasevic stift de bal over doelman Karl-Johan Johansson heen en de bal gaat op de lat. Peter Ankersen wordt vervolgens de pechvogel van de avond: hij krijg de bal precies tegen zich aan nadat de bal van de lat terugkomt: 0-1 voor Rijeka.



FC Kopenhagen, vorig seizoen nog kwartfinalist in de Europa League, heeft nog zeventig minuten om Europese uitschakeling te voorkomen. Dat lukt niet: de ongekende eigen goal van Ankersen is de enige goal van de wedstrijd: Rijeka gaat naar de groepsfase.



