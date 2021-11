Ongelijke strijd: tegenstander Benfica moet wedstrijd beginnen met 9 man

Champions League Harrie Lavreysen verstevigt leiding in sprintklas­se­ment

Harrie Lavreysen heeft zijn leidende positie in het sprintklassement van de Champions League danig verstevigd. De Brabander was in de tweede wedstrijd uit de nieuwe reeks in het Litouwse Panevezys eerst de beste op het onderdeel keirin, om vervolgens ook het sprinttoernooi te winnen.

