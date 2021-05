Ongekende taferelen: United-fans dringen Old Trafford binnen en eisen vertrek eigenaren, aftrap uitgesteld

VideoOngekende taferelen voor aanvang van Manchester United - Liverpool (17.30 uur) in en om Old Trafford. Fans van Manchester United zijn bij het stadion bijeen gekomen om te protesteren tegen de Glazers, de Amerikaanse eigenaren. Tientallen fans zijn zelfs het stadion binnengedrongen. De aftrap van de wedstrijd tegen Liverpool is uitgesteld, voorlopig naar 20.15 uur Nederlandse tijd.