Ongekende taferelen: Man United-fans dringen Old Trafford binnen en eisen vertrek eigenaren

De fans verzamelden zich eerst bij het Lowry Hotel, waar de spelers van Manchester United verbleven voor aanvang van de clash met Liverpool. Vervolgens waren er ook volop protesten rondom Old Trafford, waarna fans zelfs het veld wisten te bereiken.



Joel Glazer maakte onlangs zijn excuses nadat de Super League-plannen op niets uitliepen. Die excuses werden bepaald niet geaccepteerd door de United-fans. Engelse media maken melding van zo’n tienduizend protestanten.



De Amerikaanse familie Glazer kocht United in 2005 voor 790 miljoen pond. Het ging hierbij om een lening. Hoewel de club sinds 2012 genoteerd is aan de New York Stock Exchange, behielden de Glazers een meerderheidsbelang.