Ongekende taferelen in play-offs League One: Sheffield Wednesday na ruime achterstand tóch naar Wembley

Lorena Wiebes sprint naar zege in eerste etappe Ronde van Burgos

Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Ronde van Burgos voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse wielrenster van Team SD Worx was na 115 kilometer tussen Quintanaortuño en Medina de Pomar de snelste in de massasprint. Ze is ook de eerste klassementsleidster in de vierdaagse rittenkoers.