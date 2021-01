Ongekend WK-einde voor Van Gerwen: Nederlander pakt geen set tegen sublieme Chisnall

Exact zeven jaar geleden wed Van Gerwen voor het eerst wereldkampioen. In de finale versloeg hij toen Peter Wright. De nummers 1 en 2 van de huidige wereldranglijst zijn op het WK van nu al exit voordat de halve finales van start gaan.Met zijn eerste wereldtitel belandde Mighty Mike op 1 januari 2014 op kop van de Order of Merit, de ranglijst die is gebaseerd op het prijzengeld dat darters de laatste twee jaar hebben vergaard. Van Gerwen werd sindsdien niet van zijn troon gestoten. Door zijn mindere prestaties het afgelopen jaar (hij won ‘maar’ twee van de acht major-toernooien) had hij de deur op een kier gezet voor Peter Wright en Gerwyn Price. Wright hapte niet toe, want de Schot vloog al vroeg uit het WK. Price is er na zijn overwinning op Daryl Gurney (ternauwernood, maar toch) nog twee overwinningen van verwijderd. De Welshman móet wereldkampioen worden om de aanvoerder van de wereldranglijst te worden.



Van Gerwen kan dat eigenhandig niet meer verhinderen nadat hij werd geslacht door Chisnall, die voor het eerst in de halve finale van het WK staat. Hij neemt het in die halve finale op tegen Gary Anderson, die eerder op de vrijdag Dirk van Duijvenbode al versloeg. De andere halve finale gaat tussen Stephen Bunting en Price.