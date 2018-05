Onduidelijkheid over schorsing WK-arbiter

De 32-jarige Al Mirdasi, die voor het komende WK in Rusland is geselecteerd, zou hebben bekend dat hij vorige week een van de finalisten in het nationale bekertoernooi via een bericht op zijn mobiele telefoon had benaderd. Hij zou een voorstel hebben gedaan om de uitslag van het duel te manipuleren in ruil voor een flink geldbedrag. Na aangifte door de betrokken club zou Al Mirdasi zijn gearresteerd.