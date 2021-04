Onderzoek naar betaald voetbal in Engeland na Super League-rel: ‘Voetbal begint en eindigt met de fans’

In het onderzoek wordt ook gekeken naar manieren om supporters meer inspraak in hun clubs te geven. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijke ingrepen om de identiteit van Britse betaaldvoetbalclubs te beschermen.

De regering hoopt dat het schandaal rond de gespatte Super League-plannen voor verandering zorgt in de Britse voetballerij. Zes clubs uit de Premier League wilden aanvankelijk meedoen met de Super League: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham FC. Het onderzoek zal worden geleid door voormalig sportminister Tracey Crouch. Hoewel het Super League-debacle de aanleiding is voor het onderzoek, zal op een bredere manier worden gekeken naar de manier waarop voetbalclubs worden geleid.

Sportminister Nigel Huddleston uitte eveneens zijn verlangen naar verandering. ,,Voetbal begint en eindigt met de fans, en dat hebben we deze week op gepassioneerde wijze bewezen zien worden”, aldus Huddleston. ,,We moeten gebruik maken van het huidige momentum. Clubs zijn het kloppend hart van lokale gemeenschappen en dit belangrijke onderzoek moet het voetbal een vastere basis geven in een toelkomst waarin naar de supporters wordt geluisterd”.

In het onderzoek wordt ook bestudeerd hoe clubs in andere landen worden gerund en wordt gekeken of de huidige testen voor clubeigenaars en -directieleden toereikend zijn. Ook wordt onderzocht of het toezicht op buitenlandse clubeigenaren voldoende is. ,,Er wordt goed gekeken naar problemen rond bestuur, eigendom en financiering en de noodzakelijke stappen om de integriteit, competitiviteit en de banden van clubs met hun supporters te borgen”, aldus onderzoeksleider Crouch.