Onderzoek naar anti-Saoedisch en ‘aanstootgevend’ spandoek bij wedstrijd Newcastle

Supporters van de bezoekende club toonden gisteren een doek met daarop een bloederig tafereel dat kritiek uitte op de schendingen van mensenrechten in Saoedi-Arabië. Newcastle kwam onlangs in handen van een Saoedisch consortium.

Supporters van andere clubs uitten eerder al felle kritiek na de overname van Newcastle United. Op het spandoek bij de wedstrijd stond een man in Arabische kleding met een bloederig zwaard in zijn handen afgebeeld. De woorden terrorisme, onthoofdingen, moord en censuur en vervolging waren te lezen en met een vinkje gemarkeerd. Het geheel is getiteld ‘Premier League Owners Test’. In een verklaring bekritiseerden supporters de goedgekeurde overname met de claim dat deze de “zielloze agenda van de liga” onthult, die alleen maar op winst is gericht.